Депутат Госдумы Сергей Веремеенко принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

30 мая проходит предварительное голосование «Единой России», по итогам которого будет определён список кандидатов в депутаты на осенних выборах в Госдуму РФ и Законодательное собрание Тверской области.

Действующий депутат Государственной Думы РФ от Тверской области Сергей Веремеенко принял участие в праймериз и как кандидат, и как избиратель. Он проголосовал на счётном участке в школе в деревне Верхняя Троица Кашинского района.

«Я выбрал очное голосование, потому что это еще одна возможность встретиться с жителями. Именно живые встречи помогают увидеть суть проблемы через судьбы конкретных людей. Это понимание создаёт базу для разработки новых законодательных инициатив и стратегий по развитию территорий», – отметил Сергей Веремеенко.

Среди законов федерального значения, в разработке и принятии которых участвовал депутат Госдумы Веремеенко - поправки в защиту прав садоводов, механизм расселения аварийного и ветхого жилья. Также Сергей Веремеенко – соавтор законопроекта, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Депутат участвует в патриотических проектах, в частности, оказывает поддержку военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В поселке Оленино при содействии Сергея Веремеенко появилась часовня Святого Георгия Победоносца, в Кашине памятник «Солдату, вернувшемуся с войны», а вблизи от Нелидово - памятник воинам, которые освободили от фашистов стратегически важный опорный пункт у «Красного дома».

Напомним, в Тверской области голосование проводится по смешанной системе. С 24 по 30 мая включительно на сайте pg.er.ru проводится онлайн-голосование. Сегодня, 30 мая открылись участки для очного голосования. Они будут работать до 20:00.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования

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