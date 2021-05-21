Служба занятости Тверской области и один из крупнейших сервисов интернет-рекрутмента hh.ru подписали соглашение о сотрудничестве

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Между Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области и ООО «Хэдхантер» подписано соглашение о сотрудничестве. Основной целью является повышение уровня трудоустройства жителей Верхневолжья, зарегистрированных для поиска подходящей работы.
В рамках соглашения центры занятости населения могут зарегистрироваться на сайте hh.ru в качестве юридического лица и выкладывать актуальные вакансии. Вакансии тверского региона ООО «Хэдхантер» будут размещены на интерактивном портале службы занятости населения.
Стороны намерены организовать взаимодействие между информационными системами с дальнейшим расширением сотрудничества в проведении обучающих семинаров для соискателей и работодателей.
Пресс-служба Правительства Тверской области