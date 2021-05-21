Жители Тверской области региона голосуют на участках и в электронном формате

«Единая Россия» 30 мая проводит в Тверской области очное предварительное голосование на 253 участках. Жители региона имеют возможность выбрать кандидатов от партии, которые представят интересы граждан на выборах в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Тверской области осенью 2021 года.

Процедура предварительного голосования организована так, что у избирателей есть возможность заранее ознакомиться с информацией о кандидатах на сайте pg.er.ru и принять решение. Голосование в регионе проходит по смешанной системе: отдать свой голос можно как онлайн, так и на участке предварительного голосования 30 мая, с 8:00 до 20:00.

«Смешанная система голосования, когда можно проголосовать электронно или очно на участке удобна для жителей и позволяет в любое время без сложностей определиться с выбором. Жителям Верхневолжья есть из кого выбрать. Среди кандидатов есть люди с большим жизненным опытом, есть люди молодые, активные, которые заряжены на работу во благо региона. Процедура действительно конкурентная», - говорит первый заместитель секретаря Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Депутат Законодательного собрания Руслан Лебедев отмечает, что «Единая Россия» ответственно подошла к процедуре очного голосования.

«На участках соблюдаются меры санитарной безопасности. Работают наблюдатели. Созданы все условия, чтобы жители смогли сделать свой выбор. Активность избирателей демонстрирует желание выбрать самых достойных», - сказал Руслан Лебедев.

«Я решила прийти на праймериз, потому что это мой долг. Считаю, что кандидаты, за которых я голосую, достойны попасть в Госдуму. Я им верю. Хотела проголосовать онлайн, но потом решила, что лучше приду лично — так привычней. К тому же здесь живое общение, люди работают хорошие, вежливые», - говорит жительница Твери Лариса Владимирова.

В Бежецке на участок пришла бывшая сотрудница завода «АСО», а сейчас пенсионерка Татьяна Александровна Арсеньева:

«Голосовать обязательно нужно, сама раньше работала в комиссии наблюдателем, я человек с активной жизненной позицией, выбираю своего кандидата».

Подсчет результатов начнется сразу после закрытия участков в 20:00. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.

Напомним, что также проходит электронное предварительное голосование на сайте https://pg.er.ru/. По состоянию на 12:00 30 мая электронно проголосовали 51932 человек.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования