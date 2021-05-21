Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 312 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 32 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 132 771 человек, за последние сутки – 431 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 725 741, в том числе за последние сутки их проведено 1972.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1728 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1042 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 680
Конаковский район 3052
Ржев 2303
Вышневолоцкий городской округ 2226
Калининский район 1741
Кимры 1656
Торжок 1642
Бологовский район 1067
Нелидовский городской округ 906
Бежецкий район 889
Осташковский городской округ 856
Лихославльский район 853
Старицкий район 852
Кашинский городской округ 852
Калязинский район 846
Торопецкий район 753
Максатихинский район 630
Весьегонский муниципальный округ 632
Западнодвинский муниципальный округ 582
Андреапольский муниципальный округ 536
Торжокский район 512
Кувшиновский район 439
Оленинский муниципальный округ 437
Зубцовский район 403
Рамешковский район 391
Спировский район 368
Ржевский район 336
ЗАТО Озёрный 301
Сонковский район 299
Селижаровский муниципальный округ 277
Кимрский район 274
Фировский район 231
Краснохолмский муниципальный округ 226
Бельский район 219
Лесной муниципальный округ 158
Кесовогорский район 155
Пеновский муниципальный округ 134
Молоковский район 138
Жарковский район 114
Сандовский муниципальный округ 86
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области