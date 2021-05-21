Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 312 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 32 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 132 771 человек, за последние сутки – 431 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 725 741, в том числе за последние сутки их проведено 1972.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1728 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1042 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 680

Конаковский район 3052

Ржев 2303

Вышневолоцкий городской округ 2226

Калининский район 1741

Кимры 1656

Торжок 1642

Бологовский район 1067

Нелидовский городской округ 906

Бежецкий район 889

Осташковский городской округ 856

Лихославльский район 853

Старицкий район 852

Кашинский городской округ 852

Калязинский район 846

Торопецкий район 753

Максатихинский район 630

Весьегонский муниципальный округ 632

Западнодвинский муниципальный округ 582

Андреапольский муниципальный округ 536

Торжокский район 512

Кувшиновский район 439

Оленинский муниципальный округ 437

Зубцовский район 403

Рамешковский район 391

Спировский район 368

Ржевский район 336

ЗАТО Озёрный 301

Сонковский район 299

Селижаровский муниципальный округ 277

Кимрский район 274

Фировский район 231

Краснохолмский муниципальный округ 226

Бельский район 219

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 155

Пеновский муниципальный округ 134

Молоковский район 138

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 86

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области