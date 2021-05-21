Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 мая 2021 г.

posted by Максим Малахов on вс, 05/30/2021 - 11:34

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 72 новых случая  заболевания коронавирусной инфекцией.  39 312 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 32 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 132 771 человек, за последние сутки – 431 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 725 741, в том числе за последние сутки их проведено 1972.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1728 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1042 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 13 680

 

Конаковский район 3052

 

Ржев 2303

 

Вышневолоцкий городской округ 2226

 

Калининский район 1741

 

Кимры 1656

 

Торжок 1642

 

Бологовский район 1067

 

Нелидовский городской округ 906

 

Бежецкий район 889

 

Осташковский городской округ 856

 

Лихославльский район 853

 

Старицкий район 852

 

Кашинский городской округ 852

 

Калязинский район 846

 

Торопецкий район 753

 

Максатихинский район 630

 

Весьегонский муниципальный округ 632

 

Западнодвинский муниципальный округ 582

 

Андреапольский муниципальный округ 536

 

Торжокский район 512

 

Кувшиновский район 439

 

Оленинский муниципальный округ 437

 

Зубцовский район 403

 

Рамешковский район 391

 

Спировский район 368

 

Ржевский район 336

 

ЗАТО Озёрный 301

 

Сонковский район 299

 

Селижаровский муниципальный округ 277

 

Кимрский район 274

 

Фировский район 231

 

Краснохолмский муниципальный округ 226

 

Бельский район 219

 

Лесной муниципальный округ 158

 

Кесовогорский район 155

 

Пеновский муниципальный округ 134

 

Молоковский район 138

 

Жарковский район 114

 

Сандовский муниципальный округ 86

 

Удомельский городской округ 30

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области