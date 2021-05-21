Владимир Васильев посетил участок предварительного голосования в школе N34 Твери





В Тверской области 30 мая проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия». Жители региона определяют, кто станет кандидатом партии в депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания региона.

Утром в тверскую школу №34, где расположен участок предварительного голосования, приехал советник Президента России Владимир Васильев. Он лично поблагодарил всех, кто принял участие в предварительном голосовании и отметил, что на выборы осенью пойдут те кандидаты, кому окажут доверие жителей Тверской области.

«Праймериз - это открытая и доступная процедура. Проголосовать могут все избиратели, не только члены партии. В этом плане «Единая Россия» подает пример другим партиям. Все прозрачно и, главное, удобно», - отметил Владимир Васильев.

По его словам, применяемая в Тверской области смешанная система праймериз, по которой жители могут проголосовать как онлайн, так и очно 30 мая, позволит учесть мнение всех избирателей, ведь многие, особенно - люди старшего поколения привыкли приходить на участки.

Владимир Васильев пообщался с выпускником школы №34 Твери Владиславом Барковым, который впервые принял участие в голосовании. Советник Президента поддержал активную жизненную позицию одиннадцатиклассника и пожелал молодому избирателю удачи.

«Я давно интересуюсь политической ситуацией в стране, и возможность проголосовать очень важна для меня. Мне совсем недавно исполнилось 18 лет, и я хочу, чтобы в развитии страны была и доля моего участия. Я слышал про онлайн-голосование, но так как впервые голосую, решил, что лучше прийти лично», - отметил Владислав Барков.

Напомним, в Тверской области голосование проводится по смешанной системе. С 24 по 30 мая включительно на сайте pg.er.ru проводится онлайн-голосование. Сегодня, 30 мая открылись участки для очного голосования. Они будут работать до 20:00.



Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования