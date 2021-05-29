От истока реки Волги в Тверской области начался XXII Волжский Крестный ход

29 маяот истока реки Волги в Тверской области начался XXII Волжский Крестный ход, посвящённый 500-летию обретения мощей святого преподобного МакарияКалязинского.В торжественном открытии Крестного хода приняли участие Губернатор Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, митрополит Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, жители и гости Верхневолжья.

XXII Волжский Крестный ход начался с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе в Волговерховье, которую провелмитрополит Тверской и КашинскийАмвросий. Затем его участники проследовали к истоку реки Волги, где прошел чин малого водоосвящения. В полдень состоялось торжественное открытие XXII Волжского Крестного хода. Его участников поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Уже много лет Волжский Крестный ход объединяет людей разных поколений верностью духовным традициям нашего народа. Это значимое событие напоминает нам о том, что мы живём и трудимся на великой земле – колыбели русской реки Волги.В этом году Большой Волжский Крестный ход посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного МакарияКалязинского.Святой внёс неоценимый вклад в укрепление православия, духовное воспитание нашего народа», – сказалИгорь Руденя.

«Значение подвигов людей, которые жили до нас, очень велико для современников. Вспоминая святых, мы можем сделать для себя важные открытия – о предназначении человека, о том, как быть цельным и стойким к превратностям мира», – обратился к паломникам митрополит Амвросий.

«Волжский Крестный ход вновь и вновь объединяет людей, наполняет их верой. Сегодняшнее событие показывает, что мы вместе как единый народ можем добиться очень многого», – отметил Владимир Васильев.

У истока Волги состоялсяконцерт с участием творческих коллективов из Тверской области и Москвы, в том числе мужского хора «Пересвет» и ансамбля колокольной музыки «Колокола России». Затем паломники отправились в путь. С 29 по 31 мая они следуют до Нило-Столобенскойпустыни и Осташкова.

Волжский Крестный ход будет проходить по территориям 11 муниципалитетов Тверской области и городу Дубна Московской области. Часть маршрута паломники преодолеют по воде.

6 июня участники Волжского Крестного хода прибудут в Кашин. Оттуда вместе с паломниками Крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного МакарияКалязинского пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой. Завершится событие 8 июня в Калязине.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход был посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Юбилейный XX Волжский Крестный ход в 2018 году охватил 24 муниципалитета региона и объединил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

В 2019 году крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.

Пресс-служба Правительства Тверской области