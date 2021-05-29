Более 180 школьников Твери приняли участие в конкурсе «Мы едем-едем-едем»

В Твери подведены итоги конкурса творческих работ «Мы едем-едем-едем». Он проводился среди учащихся 1-11 классов городских школ в разных возрастных группах. Школьники представили творческие работы в 5 номинациях. Всего ребята прислали более 180 работ.

В номинации «Шаги истории» (сообщение об истории общественного транспорта в Твери) в категории 7-10 лет победила Мирослава Тетерина (Тверской лицей), в категории 11-14 лет - Юлия Захарова и Елизавета Жукова (школа № 53), в категории 15-18 лет - ИрадаНеспяхова, Анна Формихина, Полина Куделина, Софья Лёвина, Мадина Гулиева (Центр образования им. А. Атрощанка).

В номинации «Интервью» (интервью с людьми, которые работают или работали в прошлом в сфере общественного транспорта) в категории 7-10 лет победу одержала Мария Миронова (Тверской лицей), в категории 11-14 лет - Ирина Морозова (школа № 45).

В номинации «Самолет – хорошо, пароход – хорошо, а автобус лучше!» (доклады, почему автобус – лучший вид общественного транспорта) в категории 15-18 лет первое место занял Илья Исаев, ученик школы №40.

В номинации «Навостри-ка уши да меня послушай!» (сказка или слоган о важности автобуса) в категории 7-10 лет победила Дарья Белова (школа № 14), в категории 11-14 лет - Юлиана Белякова (гимназия № 12), в категории 15-18 лет победителем стала Екатерина Солодкова (Центр образования № 49).

В номинации «Что тебе снится, синий автобус?» (фантазия о том, что может сниться автобусу) в категории 7-10 лет победителями стали Екатерина Титова (школа № 17) и Виктория Бугрова (школа № 30). В категории 11-14 лет - Елизавета Бессонова (школа № 11), в категории 15-18 лет выиграла Ульяна Грошева (школа № 40).

Конкурс проводился при поддержке «Транспорта Верхневолжья» и Верхневолжского АТП.

Победители и призеры конкурса награждены дипломами и подарками.

Пресс-служба Правительства Тверской области