Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 мая 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 280 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 57 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 132 340 человек, за последние сутки – 1283 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 723 769, в том числе за последние сутки их проведено 2040.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 010 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1694 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1036 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 657
Конаковский район 3045
Ржев 2299
Вышневолоцкий городской округ 2225
Калининский район 1741
Кимры 1654
Торжок 1641
Бологовский район 1065
Нелидовский городской округ 905
Бежецкий район 888
Осташковский городской округ 856
Лихославльский район 852
Старицкий район 851
Кашинский городской округ 850
Калязинский район 843
Торопецкий район 752
Максатихинский район 630
Весьегонский муниципальный округ 631
Западнодвинский муниципальный округ 582
Андреапольский муниципальный округ 535
Торжокский район 511
Кувшиновский район 439
Оленинский муниципальный округ 431
Зубцовский район 402
Рамешковский район 390
Спировский район 363
Ржевский район 335
ЗАТО Озёрный 300
Сонковский район 299
Селижаровский муниципальный округ 277
Кимрский район 273
Фировский район 231
Краснохолмский муниципальный округ 224
Бельский район 219
Лесной муниципальный округ 158
Кесовогорский район 155
Пеновский муниципальный округ 134
Молоковский район 138
Жарковский район 114
Сандовский муниципальный округ 85
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области