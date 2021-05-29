Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 мая 2021 г.

posted by Максим Малахов on сб, 05/29/2021 - 12:46

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 73 новых случая  заболевания коронавирусной инфекцией.  39 280 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 57 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 132 340 человек, за последние сутки – 1283 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 723 769, в том числе за последние сутки их проведено 2040.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 010 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1694 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1036 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 13 657

 

Конаковский район 3045

 

Ржев 2299

 

Вышневолоцкий городской округ 2225

 

Калининский район 1741

 

Кимры 1654

 

Торжок 1641

 

Бологовский район 1065

 

Нелидовский городской округ 905

 

Бежецкий район 888

 

Осташковский городской округ 856

 

Лихославльский район 852

 

Старицкий район 851

 

Кашинский городской округ 850

 

Калязинский район 843

 

Торопецкий район 752

 

Максатихинский район 630

 

Весьегонский муниципальный округ 631

 

Западнодвинский муниципальный округ 582

 

Андреапольский муниципальный округ 535

 

Торжокский район 511

 

Кувшиновский район 439

 

Оленинский муниципальный округ 431

 

Зубцовский район 402

 

Рамешковский район 390

 

Спировский район 363

 

Ржевский район 335

 

ЗАТО Озёрный 300

 

Сонковский район 299

 

Селижаровский муниципальный округ 277

 

Кимрский район 273

 

Фировский район 231

 

Краснохолмский муниципальный округ 224

 

Бельский район 219

 

Лесной муниципальный округ 158

 

Кесовогорский район 155

 

Пеновский муниципальный округ 134

 

Молоковский район 138

 

Жарковский район 114

 

Сандовский муниципальный округ 85

 

Удомельский городской округ 30

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области