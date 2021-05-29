Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 280 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 57 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 132 340 человек, за последние сутки – 1283 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 723 769, в том числе за последние сутки их проведено 2040.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 42 010 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1694 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1036 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 657

Конаковский район 3045

Ржев 2299

Вышневолоцкий городской округ 2225

Калининский район 1741

Кимры 1654

Торжок 1641

Бологовский район 1065

Нелидовский городской округ 905

Бежецкий район 888

Осташковский городской округ 856

Лихославльский район 852

Старицкий район 851

Кашинский городской округ 850

Калязинский район 843

Торопецкий район 752

Максатихинский район 630

Весьегонский муниципальный округ 631

Западнодвинский муниципальный округ 582

Андреапольский муниципальный округ 535

Торжокский район 511

Кувшиновский район 439

Оленинский муниципальный округ 431

Зубцовский район 402

Рамешковский район 390

Спировский район 363

Ржевский район 335

ЗАТО Озёрный 300

Сонковский район 299

Селижаровский муниципальный округ 277

Кимрский район 273

Фировский район 231

Краснохолмский муниципальный округ 224

Бельский район 219

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 155

Пеновский муниципальный округ 134

Молоковский район 138

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 85

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области