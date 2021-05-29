Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Осташкова Тверской области с 650-летием города

29 мая 650-летие со дня основания отмечает город Осташков Тверской области. Жителей муниципального образования поздравил Губернатор Игорь Руденя, который принял участие в праздничных мероприятиях вместе со своей семьей. Гостем Дня города также стал советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев.

«Мы гордимся славной историей, богатым духовным и культурным наследием Осташкова. Но самое главное богатство города – это его жители, которые своим трудом вносят важный вклад в развитие селигерского края и всего Верхневолжья. На сегодняшнем празднике мы видим много детей. Это означает, что у нас есть будущее. Очень важно, что здесь, на осташковской земле, создаются большие и дружные семьи», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор вручил награды жителям Осташкова, внесшим вклад в развитие города. Благодарность Губернатора объявлена воспитателю детского сада № 3 Людмиле Богдановой и медицинской сестре Осташковской центральной районной больницы Людмиле Кокоулиной.

«Сегодня мы вспоминаем историю, то, какие мужественные и сильные люди всегда жили на этой земле. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 10 тысяч жителей осташковского края, вернулись только четыре тысячи. Я несколько лет не был в Осташкове. И сегодня вижу, что город изменился в лучшую сторону. Здесь живут трудолюбивые люди, и у муниципалитета есть все возможности для дальнейшего развития», – подчеркнул Владимир Васильев.

Глава Осташковского городского округа отметил – при поддержке областного Правительства произошло немало позитивных преобразований.

«Округ сделал реальные шаги в решении ряда вопросов за прошедшие четыре года. Это газификация населенных пунктов, серьезный объем работ заявлен в благоустройстве. Около 25 общественных объектов планируем ввести в этом году – начиная от площадок для сбора бытовых отходов до работ на городской набережной», – сообщил Алексей Титов.

Сегодня Игорь Руденя передал главе округа сертификат на строительство новой спортивной площадки в Осташкове.

650 лет назад Осташков впервые упомянут в летописях как городок Кличен. 28 мая 1770 года вышел высочайший указ о присвоении статуса города поселениям в Новгородской губернии, в том числе Осташковской слободе.

В 19-ом веке Осташков считался передовым городом. Здесь открылся общественный банк, создана первая добровольческая пожарная команда России. В Осташкове впервые из всех уездных городов Тверской губернии открылась гражданская библиотека.

С сентября 1941 по январь 1942 года на территории района шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Большой урон врагу нанесли партизаны. В центре города возведен памятник партизанам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сегодня перед началом праздничных мероприятий Игорь Руденя возложил цветы к памятному комплексу.

Расположенный на озере Селигер, сегодня город является центром туризма Верхневолжья, привлекает любителей активного отдыха. Это нашло отражение в праздничных мероприятиях в честь юбилея города. Сегодня здесь проходят соревнования по рыбной ловле, первенства по волейболу, турнир по рюхам, детский велопарад, авто-мотопробег байкеров и байк-шоу, чемпионаты по футболу и стритболу. Концертные программы представят духовой оркестр академии ВКО им. Жукова, коллективы из Москвы, Твери, Осташкова.

Завершится праздник фейерверком на городской набережной.

Пресс-служба Правительства Тверской области