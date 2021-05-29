162 советских воина подняты в Тверской области поисковиками по итогам весеннего этапа работ на «Ржевском выступе»

Подведены итоги весеннего этапа полевых поисковых работы межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ». Основной лагерь находился в окрестностях урочища Комары. В экспедиции приняли участие более 70 опытных и начинающих поисковиков из Твери, Оленино, Холмеца, Москвы, Видного и Реутова Московской области, Иваново, Бугуруслана, Оренбурга, Петропавловска Камчатского, Пензы.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Были обследованы территории вдоль линии фронта под Холмецом, где велись боевые действия с 20 февраля по 23 марта 1942 года. Поисковиками шести отрядов были найдены останки бойцов и санитарные захоронения военного времени. Кроме того, обнаружены и переданы взрывоопасные предметы – 43 артиллерийских снаряда калибром от 45 до 152 мм, 2 мины - 50 мм. В этот же день найденное оружие было уничтожено взрывотехниками.

Всего за время экспедиции подняты 162 советских воина и 3 детей, обнаруженных в санитарных захоронениях вместе с ними. На погибших оформлены антропологические карты, взяты образцы ДНК, выполнены фотографии анатомических особенностей. У некоторых бойцов сохранились медальоны, который помогли установить их личности. В списке пропавших без вести теперь не числятся красноармейцы 117 отдельной стрелковой бригады Иван Николаевич Бояркин из Башкирии, Иван Ильич Ульянов из Удмуртии и командир взвода 290 стрелкового полка 186 стрелковой дивизии Михаил Матвеевич Остапов из Магнитогорска.

Проект реализует ТвРОО Поисково-исследовательское объединение «Память поколений» при поддеожке Фонда президентских грантов Тверского РО ООД «Поисковое движение России».

Пресс-служба Правительства Тверской области