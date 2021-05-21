Игорь Руденя поздравил руководителей предприятий Тверской области с Днем российского предпринимательства

28 мая в Твери прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, который отмечался 26 мая. В нём приняли участие руководители ведущих предприятий Верхневолжья. Бизнес-сообщество тверского региона с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил руководителей предприятий Тверской области за ответственную работу в непростых условиях пандемии.

«Всего два субъекта страны, Тверская и Белгородская области, по итогам 2020 года повысили свой кредитный рейтинг. Редкий случай в такой непростой ситуации. Это заслуга именно тех руководителей предприятий, коллективов, акционеров, которые работали в сложных условиях пандемии. И теперь у нас есть возможность укреплять здравоохранение, строить школы, приводить в порядок дороги, участвовать в федеральных проектах по реконструкции систем водоснабжения, энергетики, развитию газификации», - отметил Игорь Руденя.

В период пандемии в регионе при соблюдении мер безопасности непрерывно работали все системообразующие предприятия, основные отрасли экономики. Производства Тверской области в кратчайшие сроки обеспечили выпуск необходимых средств защиты и оборудования. Также компаниями региона были реализованы социальные проекты по оказанию помощи медицинским учреждениям и жителям Тверской области.

Была продолжена реализация инвестиционных проектов, модернизация инфраструктуры, строительство социальных объектов.

По инициативе Президента РФ в этот период был реализован беспрецедентный пакет мер поддержки бизнеса и граждан. На региональном уровне приняты антикризисные пакеты для субъектов бизнеса и реального сектора экономики, включая льготы и отсрочки по налогам и сборам, льготные займы по программе «Оборотный капитал», промышленную ипотеку.

Всего в 2020 году мерами федеральной и региональной поддержки воспользовались около 30 тыс. тверских предприятий. Объём поддержки составил более 10 млрд рублей.

За значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья Игорь Руденя вручил руководителям предприятий областные награды.

Почетной грамотой Губернатора Тверской области награжден Андрей Дмитриев, управляющий ООО «Метавр». Благодарностями Губернатора отмечен труд генерального директора АО «Диэлектрические кабельные системы» Дмитрия Колпашникова, генерального директора АО «Торговая компания «Альфа» Романа Хабарова, генерального директора АО «Белый камень» Сергея Дундукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области