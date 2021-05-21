В Тверской области на предварительном голосовании онлайн проголосовали более 50 тысяч человек

В Тверской области продолжается онлайн-голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы, а также в депутаты Законодательного собрания Тверской области в рамках проведения Единого дня голосования 2021 года. Онлайн-голосование проводится с 24 по 30 мая включительно.

По состоянию на 16:30 28 мая в Тверской области онлайн проголосовали 50 420 человек.

Участие в предварительном голосовании принял Александр Клиновский, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области.

«Электронное предварительное голосование - это просто и удобно. Для того, чтобы проголосовать, нужно несколько минут: зайти на сайт pg.er.ru, зарегистрироваться и выбрать своих кандидатов. Процедура понятна для каждого избирателя», - говорит Александр Клиновский.

Роман Щеглов, депутат совета депутатов Городенского сельского поселения Конаковского района, также принявший участие в праймериз, отметил, что проголосовать можно даже с мобильного телефона.

«Единая Россия» обновляет свой депутатский корпус используя демократическую конкурентную процедуру. Больше половины всех кандидатов в предварительном голосовании – не члены партии, волонтеры, общественники, активисты из различных сфер», - сказал Роман Щеглов.

«Единая Россия» - народная партия, подбирает своих кандидатов в депутаты на выборы всех уровней опираясь на мнение людей», - отметила Татьяна Казакова, председатель собрания депутатов Калязинского района также проголосовавшая на сайте электронного предварительного голосования.

Напомним – чтобы проголосовать онлайн, нужно до 28 мая включительно зарегистрироваться на сайте предварительного голосования pg.er.ru.

В Тверской области созданы все условия и для тех, кто решит голосовать на участках 30 мая – они будут открыты с 8:00 до 20:00.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования