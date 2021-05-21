В Тверской области продолжается централизация скорой медицинской помощи для повышения качества работы службы

В летний период количество бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории Тверской области, будет увеличено на 17 единиц. Об этом, а также о дальнейшем развитии службы скорой помощи Верхневолжья шла речь 28 мая на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Благодаря проводимой в регионе централизации службы в Твери и Калининском районе время доезда до пациента по экстренным вызовам в 2021 году почти в большинстве случаев составляло не более 20 минут. Такая же тенденция - в Ржевской и Вышневолоцкой агломерациях.

Игорь Руденя назвал своевременное прибытие медиков для оказания помощи одним из важных показателей качества работы службы в Верхневолжье.

Благодаря централизации службы на территориях внедрены единые алгоритмы оказания скорой медицинской помощи, увеличено количество диспетчеров, проводится обучение сотрудников.

На совещании рассмотрена дорожная карта по дальнейшему объединению подразделений скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях. В текущем году эту работу планируется завершить. Минздравом региона также проанализированы потребности в проведении ремонтных работ существующих зданий и установке новых модульных подстанций службы в муниципалитетах.

В настоящее время ведется капитальный ремонт подстанции СМП в Ржеве. Поручение привести учреждение в порядок дал Губернатор Игорь Руденя во время одной из рабочих поездок в город воинской славы. Кроме того, в регионе проходит поэтапное обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи.

Также на совещании рассмотрены предложения по подготовке кадров для здравоохранения. Количество договоров о целевой подготовке в Тверском государственном медицинском университете за прошедшие четыре года возросло почти в три раза. Если в 2018 году в ординатуре и по направлениям специалитета обучались 139 целевиков, то в 2021 году предоставлены целевые места для обучения 395 студентов. Уже оформлено более 200 договоров, прием продолжается.

На совещании речь шла и о возможности предоставления грантовой поддержки для получения медицинского образования.

Игорь Руденя поручил обеспечить в Тверской области систему целевой подготовки медиков таким образом, чтобы молодые специалисты трудоустраивались в районные учреждения здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области