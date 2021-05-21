Тверская область присоединилась к проекту Росмолодежи «Диалог на равных»

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30 мая в Твери пройдет «Диалог на равных» – проект Федерального агентства по делам молодежи. Его цель – на примере известных и успешных людей показать, что современная Россия является страной возможностей, где каждый может добиться успеха.
Участником «Диалога на равных» в Твери станет актер, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Назимов, сын известного тверского поэта и композитора, исполнителя патриотических песен Стаса Назимова. Тема встречи, которая пройдет на площадке кинотеатра «Звезда» – «Киноиндустрия от А до Я».
Во время «Диалога на равных» Андрей Назимов раскроет секреты профессии, расскажет о съемках фильма «Играй со мной», премьерные показы которого пройдут в Твери 29 и 30 мая. Все желающие смогут задать вопросы о кино.
В фильмографии Андрея Назимова такие фильмы и сериалы, как «Обратная стороны Луны», «Чёрная молния», «Ёлки новые», «Ёлки последние» и многие другие. Сейчас наш земляк снимается сразу в нескольких проектах, в том числе в фильме «Триггер-2».
«Играй со мной» – это режиссерский дебют Андрея Назимова. В ролях – Гоша Куценко, Ирина Апексимова, Мария Машкова, Дмитрий Брусникин и другие известные актёры.
Пресс-служба Правительства Тверской области