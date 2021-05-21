В Твери в рамках проекта-победителя Фонда президентских грантов прошли соревнования для детей с особенностями здоровья

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28 мая в Твери в акватории реки Волги состоялись соревнования по гребле на лодках «Дракон» среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Тверской области. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Ладья безграничных возможностей» - победителя конкурса Фонда президентских грантов.
«Поддержка людей с особыми потребностями, в частности детей, - важнейший вопрос. Наша основная задача - обеспечить равные возможности жизни для всех, в том числе через создание условий для занятий спортом», - считает Губернатор Игорь Руденя.
Событие объединило около 200 участников. На воду вышли 12 команд
в классе лодок «Дракон» Д-20 (опен).
В рамках соревнований прошли заезды детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных учреждений и общественных организаций Тверской области на дистанцию 200 метров.
Проект «Ладья безграничных возможностей» стал победителем первого конкурсного отбора 2020 года Фонда президентских грантов и продолжает многолетнюю работу клуба «Шторм» по занятиям на лодках «Дракон» с детьми и подростками с нарушениями в интеллектуальном развитии, поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения.
Для занятий детей и подростков греблей на лодках «Дракон» на постоянной основе организовано 8 тренировочных групп в Твери и в Вышнем Волочке.
Всего проект включает в себя 7 фестивалей по гребле на лодках «Дракон» для детей с особенностями здоровья в Твери, Вышнем Волочке, Конаково, Бежецке, Удомле. Часть из них состоялись в прошлом году.
Команда проекта состоит из высококвалифицированных тренеров по гребле на лодках «Дракон», спортсменов-паралимпийцев. Такие занятияв том числе позволят увеличить число спортсменов от Тверской области, входящих в паралимпийскую сборную команду России и сборную «Специальная Олимпиада России».