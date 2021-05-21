14 животноводческих хозяйств Тверской области смогут получить господдержку на содержание поголовья в 2021 году

В 2021 году государственная поддержка на содержание племенного маточного поголовья предусмотрена 14 хозяйствам Тверской области. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 28 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Перед профильным Министерством поставлены задачи по усилению работы, в том числе надо чаще общаться с сельхозтоваропроизводителями, которые работают на земле. Надо увеличить помощь по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства. Отрасль требует постоянного внимания. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Господдержка, направленная на развитие племенного животноводства, предоставляется хозяйствам, включенным в Государственный племенной регистр, а также имеющим стабильную численность (либо увеличение) племенного маточного поголовья.

На сегодня в Тверской области это 14 предприятий АПК. Семь из них специализируются на мясном и молочном скотоводстве: СПК «Новая жизнь» (Бежецкий район), ЗАО «Калининское», АО «Агрофирма Дмитрова Гора», СХПК «Сознательный» (Зубцовский район), «Алтай» (Зубцовский район), «Кашин Луг» (Кашинский район), Верхневолжский животноводческий комплекс (Пеновский муниципальный округ).

Ещё четыре хозяйства – звероводческие: звероплемзавод «Савватьево», ООО «Меха», ООО «Новые Меха» (Калининский район), зверохозяйство «Знаменское» (Торопецкий район).

В перечень вошли также коневодческое хозяйство «Снайп» и овцеводческие «Покров» (Зубцовский район) и ООО «Тверской урожай» (Бежецкий район).

Объём поддержки этих хозяйств в 2021 году составит около 80 млн рублей.

Узнать информацию о предоставлении различных мер господдержки, получить помощь в подготовке и оформлении документов, необходимых для участия в программах, аграрии Верхневолжья могут в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Тверской области. Он расположен по адресу: г.Тверь, проспект Победы, дом 14, 2 этаж. Сайт: https://centerapktver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области