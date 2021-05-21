Верхневолжье в пятёрке регионов-лидеров по объёму операций счетов ИИС

Жители Тверской области не боятся инвестировать. Только за первые четыре месяца этого года, согласно данным Московской биржи, тверичане открыли 3484 индивидуальных инвестиционных счета (ИИС), увеличив показатели с начала текущего года на 13%. Всего тверскими инвесторами открыто более 30,3 тыс. ИИС. Такой рост обусловлен снижением процентных ставок по банковским вкладам и активной цифровизацией инвестиционных услуг – многие совершают торговые операции при помощи смартфонов.

В рейтинге регионов по количеству, открытых ИИС Верхневолжье занимает 8 место в Центральном федеральном округе, сохранив свои позиции с прошлого года. А по торговой активности (покупка и продажа) входит в топ-5 регионов по России.

Напомним, ИИС – это специальный счет, который позволяет приобретать ценные бумаги на фондовом рынке и получать за это налоговые льготы. Чтобы ими воспользоваться, инвестору необходимо пополнить счет и не закрывать его в течение трех лет. Всего в России открыто практически 4 млн индивидуальных инвестиционных счетов. Оборот по счетам ИИС с начала этого года составил 593 млрд рублей, в структуре оборота 84% занимают сделки с акциями, 6% – с облигациями, 6% – с биржевыми фондами.

«Обширная теоретическая база, доступный опыт успешных финансистов, обучающие программы – все это позволяет начать инвестировать уже сегодня, открыв индивидуальный инвестиционный счет. Тем, кто самостоятельно пробует разобраться в фондовом рынке, мы рекомендуем воспользоваться материалами на сайте www.fincult.info. А учебный курс Московской биржи «Инвестиции с умом. Как сделать первые шаги» позволит оценить плюсы и минусы инвестирования и подобрать удобные для себя финансовые инструменты», – отметил Михаил Цибарев, начальник экономического отдела тверского отделения Банка России.