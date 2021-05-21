В Твери во второй раз пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

30 мая в областной столице пройдет второй Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В 2021 году он состоится в 85 субъектах России, на старт выйдут более 150 тысяч участников. Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон на 21,1 км.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия способствуют популяризации спорта, а участники таких событий подают личный пример здорового и активного образа жизни всем жителям региона.

Синхронный старт забега – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Забег всероссийского полумарафона в Тверской области будет проходить по центральным улицам города Твери, местом старта полумарафона станет площадь перед стадионом «Химик».

Начало забега на 5 и 21 км - в 9:00, через 15 минут стартуют спортсмены, которые пробегут маршрут на 10 км, участники на дистанции 1 км начнут забег в 12:30.

В настоящее время на забег в городе Твери зарегистрировано более 1,2 тысячи человек. Участниками соревнований станут мальчики и девочки от 6 до 9 лет, от 10 до 12 лет; юноши и девушки от 13 до 14 лет, от 15 до17 лет; мужчины и женщины от 18 до 34 лет, от 35 до 44 лет, от 45 до 54 лет, от 55 лет и старше.

Организатором всероссийского полумарафона является Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев», при поддержке Правительства Тверской области и администрации города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области