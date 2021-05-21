Игорь Руденя поздравил воинов и ветеранов пограничной службы, проживающих в Тверской области, с Днём пограничника

28 мая в России отмечается День пограничника. Воинов и ветеранов - пограничников, проживающих на территории Тверской области, а также тех, кто сейчас проходит срочную службу в пограничных войсках, с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Россия является крупнейшим государством в мире. Охрана рубежей Отечества всегда была для граждан нашей страны в высшей степени ответственной и почётной службой. Во все времена именно часовые границ нашей Родины первыми принимали на себя удар врага. Современное поколение российских пограничников приумножает славные воинские традиции, с честью несет непростую службу, вносит важный вклад в защиту международных интересов нашей страны», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области