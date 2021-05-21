В Верхневолжье для Областной клинической больницы закупят оборудование для повышения ранней диагностики онкозаболеваний

Для Областной клинической больницы будет закуплено новое диагностическое оборудование, а также создан второй круглосуточный пост авиамедицинской бригады на базе аэродрома «Змеёво». Вопрос выделения средств на эти цели рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 27 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Организация второго круглосуточного поста санавиации позволит уменьшить время реагирования на вызовы и повысить оперативность оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов Тверской области.

Игорь Руденя поручил проработать вопрос создания аналогичного поста для оказания медицинской помощи детям.

Также на заседании одобрено выделение средств на приобретение медицинского оборудования для ОКБ. Будут закуплены видеоколоноскопы, что позволит повысить охват населения скрининговыми осмотрами и долю выявленных онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Усиление работы по профилактике и совершенствование лечения онкозаболеваний – одна из ключевых задач профильного национального проекта. Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, считает Игорь Руденя.

В Тверской области в целях повышения качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи создаются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Первый такой центр планируют открыть в 2021 году в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Здесь будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем – наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Еще одно такое учреждение предполагается ввести в этом году в Вышнем Волочке.

Для работы в ЦАОП подготовлены медики. Проводить обследования они будут на современном оборудовании, в том числе запланированы цитологические и гистологические исследования. Уже идет закупка необходимой медтехники.

На следующем этапе планируется развивать сеть таких центров в муниципальных образованиях региона: городах Ржев, Кимры, Бежецк, Нелидово.

Для Областного онкологического диспансера в 2021-2023 годах в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» закупят 10 единиц высокотехнологичного оборудования.

В 2020 году в диспансер закуплены системы линейного ускорителя и компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая медтехника.

Пресс-служба Правительства Тверской области