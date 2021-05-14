В городе Кимры Тверской области началась подготовка к строительству двух новых детских поликлиник

27 мая в рамках рабочей проездки в город Кимры Губернатор Игорь Руденя посетил центральную районную больницу. Глава региона ознакомился с работой учреждения. Также Игорь Руденя осмотрел планируемые места строительства двух новых детских поликлиник в Кимрах.

Объекты включены в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Участок под строительство одной детской поликлиники выбран на улице Южная площадь, вторую предполагается построить рядом с Центральной районной больницей, что позволит создать больничный городок.

Игорь Руденя дал ряд поручений по благоустройству территории ЦРБ, обустройству парковочной зоны, приведению в порядок вертолётной площадки для санавиации и подъездных путей к ней.

Другие задачи, поставленные главой региона при посещении медицинского учреждения - ремонт входной группы и обновление фасада здания, замена системы отопления, закупка нового медицинского оборудования. Также Игорь Руденя поручил подготовить комплексные предложения по ремонту поликлиники и лаборатории ЦРБ.

В 2019-2020 годах в больнице были укреплены несущие конструкции 3-5 этажей основного пятиэтажного корпуса, проведён косметический ремонт коридоров в основном лечебном корпусе и приемном отделении, в лечебном корпусе заменена кровля. Проведение работ в больнице – одно из поручений Игоря Рудени, данное по итогам визита в муниципалитет в январе 2019 года.

В настоящее время в состав Кимрской ЦРБ входит круглосуточный стационар по 13 профилям. Имеется клинико-диагностическая лаборатория, отделение скорой неотложной помощи и амбулаторно-поликлиническая служба.

Кроме этого, в структуру учреждения включены 10 офисов врачей общей практики, 13 фельдшерско-акушерских пунктов. В марте 2021 года на базе ЦРБ был открыт инфекционный госпиталь, за это время медицинская помощь была оказана 131 пациенту с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Правительства Тверской области