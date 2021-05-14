В городе Кимры Тверской области построят две детские поликлиники и бассейн

Актуальные вопросы развития города Кимры и Кимрского района обсудил Губернатор Игорь Руденя с общественностью территорий. Встреча прошла 27 мая в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитеты.

Игорь Руденя подчеркнул – сегодня работа областного Правительства нацелена на решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в здравоохранении, образовании, демографии и семейной политике, в экономике и развитии инфраструктуры.

«Регион максимально участвует в отраслевых федеральных программах, в том числе по благоустройству объектов городской среды, ремонту дорог. Важные направления – работа наших больниц, детских садов, школ, спортивных учреждений. Мы приняли решение о строительстве в Кимрах двух детских поликлиник, уже посмотрели предполагаемые площадки. Также обсудили строительство бассейна в Кимрах, планируем его ввести в ближайшие два года. Кроме того, в этом году завершаем ремонт дороги от Твери до города Кимры», – сообщил Игорь Руденя.

В 2020 году был отремонтирован участок дороги в 20 км, ведущей до областного центра. В 2021 году в план работ включено еще 27 км трассы, общая протяженность которой составляет порядка 60 км.

Губернатор отметил, что за последние годы город стал более благоустроенным. Сегодня глава региона ознакомился с ходом благоустройства Коммунистической набережной, которую приведут в порядок в этом году. Также в 2021-ом планируется приступить к рекультивации свалки под Кимрами.

Повысить комфорт передвижения жителей позволит новая модель пассажирских перевозок – в июле она заработает в Кимрской и других агломерациях Тверской области. В конце марта 2021 года «Транспорт Верхневолжья» уже запустил из Твери новые междугородние автобусные маршруты в Кимры. Летом по 12 городским и 12 пригородным маршрутам здесь начнут курсировать 48 новых автобусов, совершая свыше 370 рейсов в сутки.

Игорь Руденя пригласил горожан присоединиться к знаковым областным событиям. В июне в регионе пройдут торжества, посвященные 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Центральными площадками станут города Кашин и Калязин.

Жители Кимр и Кимрского района при общении с главой региона обратили внимание на ряд вопросов, требующих решений.

На встрече прозвучало обращение о необходимости строительства в районе нового детского сада. Губернатор поручил Минобразования региона рассмотреть такую возможность.

Актив территории обратился к Игорю Рудене с просьбой об открытии сосудистого отделения при местной больнице. Сейчас решением этой задачи занимается Министерство здравоохранения региона. Кроме того, планируется создать в городе Кимры центр амбулаторной онкологический помощи.

Речь также шла о приведении в порядок дороги к Белому Городку и участии поселка в программе создания комфортной городской среды, ремонте коммунальных сетей в Кимрах, дорожной инфраструктуры в районе, развитии транспортного сообщения и других важных для территорий направлениях.

По всем обращениям Игорь Руденя дал необходимые поручения отраслевым Министерствам и ведомствам.

От добровольцев прозвучал вопрос о развитии в Кимрском районе волонтерского движения. О перспективах рассказала руководитель регионального штаба акции «МыВместе» Юлия Саранова, которая стала участником встречи.

«Запускаем проект по созданию в районах добровольческих центров. В Твери откроется региональный центр, где будет действовать образовательная площадка для волонтеров всей области. В муниципалитетах хотим закреплять команды, которые работали с нами в рамках акции «МыВместе» в 2020 году. Продолжим реализацию проектов по поддержке пожилых людей, семей в трудной жизненной ситуации. Рада, что в Кимрах есть добровольцы, которые готовы вместе с нами организовать эту работу», – отметила Юлия Саранова.

В прошлом году в рамках акции «МыВместе» волонтеры оказали помощь около 50 тысячам жителей Тверской области, которым была необходима поддержка в период ограничений из-за коронавируса. Кроме того, в медицинские учреждения было доставлено более 200 тыс. средств индивидуальной защиты.

Пресс-служба Правительства Тверской области