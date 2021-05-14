Тверская область вошла в ТОП-20 медарейтинга в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам апреля заняла 12-е место в ТОП-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов в контексте «майского указа» Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Среди четырех регионов ЦФО, попавших в рейтинг, Верхневолжье занимает 2-е место после Московской области. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В апреле СМИ сообщали о планах по реализации в Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Этот вопрос рассматривался на заседании областного правительства. Сообщалось о планах обустроить в 2021 году в Верхневолжье 96 общественных территорий и дворов в 38 муниципалитетах.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, в апреле стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году – также по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В перечень голосования вошли 47 объектов из 11 городов Тверской области с населением свыше 20 тысяч человек. Все они размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru.

Также в прошлом месяце региональной властью принято решение о закупке нового оборудования и инвентаря для спортивных школ в рамках реализации национального проекта «Демография».

Средства массовой информации сообщали о посещении губернатором Игорем Руденей детского сада в Лихославле. Объект был построен в рамках национального проекта «Демография». Глава региона в апреле побывал на строительстве еще одного детского сада в Московском районе Твери. Всего в 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» строятся шесть детских дошкольных учреждений.

Еще одна новость – на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о выделении средств для ремонта помещений в Областной клинической больнице под установку нового ангиографа. Современное оборудование приобретается в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

В апреле в Верхневолжье стартовал сезон дорожных работ. СМИ сообщали, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территориях 11 муниципалитетов отремонтируют 259,3 км – это на 13 км больше изначально запланированных показателей.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 63 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.