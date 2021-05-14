В Тверской области прошли праздничные мероприятия в честь Общероссийского дня библиотек

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Праздник приурочен к 200-летию со дня основания первой государственной общедоступной библиотеки России, ныне носящей имя Российской национальной. Сегодня на территории Тверской области работают около 1 500 библиотек, ежегодно они обслуживают более 500 тысяч читателей.

«Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек, как культурно-просветительских и деловых информационных центров», – считает губернатор Игорь Руденя.

Развитие библиотек, создание на их базе условий для дополнительного образования - важная часть работы Правительства региона. Так, в рамках реализации национального проекта «Культура» в Андреаполе, Лихославле и Вышнем Волочке будут созданы модельные библиотеки. Это современное библиотечное пространство, отвечающее запросам посетителей разных возрастов. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты, лектории и многое другое.

В библиотечной системе Верхневолжья трудится свыше 1300 человек, более 560 библиотекарей работают в сельской местности. Лучших из них 27 мая чествовали в Тверской академической областной филармонии. Представителей отрасли в видеообращении поздравил советник Президента РФ, врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Вы - хранители самого главного богатства, накопленного человечеством. Это богатство – мысли и чувства людей самых разных стран и эпох. Вы бережно сохраняете литературное наследие России – одно из самых великих в мире. И самое главное – вы передаете свою любовь к книгам и чтению другим людям, что очень важно – подрастающему поколению», - отметил Владимир Васильев.

В 2020-2021 годах в библиотеках Тверской области прошли яркие культурные события: областная культурно-просветительская программа «Живая память», IV фестиваль-конкурс «Тверская земля: история, события, люди», «Неделя тверской книги», VI межрегиональная выставка-ярмарка «Тверской переплет» и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области