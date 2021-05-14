Губернатор Игорь Руденя вместе со школьниками, волонтерами и юнармейцами заложил Сад памяти в городе Кимры

27 мая в городе Кимры Губернатор Игорь Руденя принял участие в закладке Сада памяти в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава региона вместе со школьниками и юнармейцами высадили 30 саженцев яблонь в сквере у Савеловского завода. Свой вклад внесли также волонтеры, руководитель регионального штаба акции «МыВместе» Юлия Саранова.

Международная акция «Сад памяти» стартовала весной 2020-го, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны. Только в Центральном федеральном округе в рамках акции высадили более 10 млн деревьев, из них 6,3 млн деревьев – в Тверской области.

В 2021 году в преддверии Дня Победы одни из самых масштабных мероприятий акции прошли в Городе воинской доблести Зубцове и Калининском районе. В муниципалитетах прошли посадки саженцев деревьев, уборка леса от мусора, публичные экологические лекции и выставки.

Центральная акция состоялась у воинского захоронения в деревне Веригино Зубцовского района. Это одна из самых крупных братских могил в Центральной России, которые были созданы поисковыми отрядами.

Любой желающий может принять участие в собственной акции «Сад памяти». Для этого необходимо посадить дерево у себя на участке, разместить его фотографию на карту акции на сайте садпамяти2021.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

28 мая, в День пограничника, в сквере погибшим в Великой Отечественной войне рядом с только что заложенным Садом состоится открытие памятника воинам-пограничникам. Он создан по инициативе ветеранов службы.

Пресс-служба Правительства Тверской области