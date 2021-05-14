Ученая МГУ Евгения Свирина подарила Горьковской библиотеке в Твери почти 900 книг

В канун Общероссийского дня библиотек, который отмечается сегодня, 27 мая, математик, доктор физико-математических наук, в недавнем прошлом доцент МГУ Евгения Свирина подарила Тверской областной научной библиотеке имени А.М. Горького 886 экземпляров книг из личной коллекции.

Евгения Свирина посвятила жизнь науке, исследованиям электрических и магнитных свойств магнитных полупроводников. Большое собрание специальной литературы, посвященной, в том числе, этой теме, ученая передала своим коллегам и студентам МГУ. Кстати, еще недавно Евгения Павловна, в декабре прошлого года отметившая вековой юбилей, продолжала консультировать студентов по многим научным вопросам.

Домашняя библиотека Евгении Свириной не ограничивается научной литературой. Значительная ее часть – это собрания сочинений и отдельные издания русских и зарубежных писателей-классиков: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, И.С. Бунина, Э. Золя, Г. Мопассана, мемуары известных деятелей литературы и искусства 70-80-х годов XX века. Широко представлены книги по литературоведению. Большое место в коллекции занимают произведения русских философов – Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Соловьева, А. Меня, И. Ильина, П. Флоренского, а также книги по истории Русской Православной Церкви, жития святых, современная богословская литература, книги по духовно-нравственному воспитанию.

Автором еще одного издания является сама Евгения Свирина. «Свет любви Христовой в моей жизни» – так называется ее книга-размышление о себе, близких людях, пути к вере, снабженная большим количеством фотографий.

Все эти издания Евгения Свирина через своих знакомых решила передать Тверской областной научной библиотеке имени А.М. Горького, где с радостью приняли подарок.

«Как и все поступающие в дар книги, переданная коллекция пройдет определенный карантин. Каждая книга будет детально изучена нашими сотрудниками и затем размещена в фонде», – сообщила директор библиотеки Светлана Мальдова.

Сегодня в Тверской академической областной филармонии прошло торжественное мероприятие, где, по случаю профессионального праздника, чествовали лучших библиотечных работников региона.

«Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек, как культурно-просветительских и деловых информационных центров», – считает губернатор Игорь Руденя.

На территории Тверской области работают около 1 500 библиотек различных ведомств, из них 3 государственные и 671 муниципальная. Ежегодно библиотеки Верхневолжья обслуживают более 500 тысяч читателей. В библиотечной системе трудится свыше 1300 человек, более 560 библиотекарей работают в сельской местности.