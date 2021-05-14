Коммунистическую набережную благоустроят в городе Кимры Тверской области в 2021 году

27 мая Губернатор Игорь Руденя в Кимрах осмотрел Коммунистическую набережную, которую благоустраивают по программе формирования комфортной городской среды.

Город ежегодно участвуют в реализации программы по созданию комфортной среды для местных жителей. В этом году в порядок приводят Коммунистическую набережную. Из областного бюджета муниципалитету на эти цели выделено 11,4 млн рублей.

На набережной обновят пешеходные дорожки. Общая протяженность прогулочной зоны составит 1,2 км. Установят скамейки, сделают тренажерную площадку и современное освещение, проведут ландшафтные работы. Завершить благоустройство планируется до сентября 2021 года.

Игорь Руденя подчеркнул – все заявленные работы должны быть завершены в срок.

В этом году Кимры в числе семи муниципалитетов Верхневолжья представит свои проекты на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды. В городе планируют благоустроить пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого.

Кроме того, сейчас местные жители могут решить, какие проекты благоустройства будут реализованы в Кимрах в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Для этого надо принять участие в голосовании на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru. Оно продлится до 30 мая.

Жителям города предлагают выбрать один из двух проектов. Первый – площадка у Самолета ТУ-124. Памятник установлен на стрелке дорог на въезде на мост через Волгу. Для завершения композиции необходимо благоустроить территорию у самолета.

Второй проект для голосования – набережная Фадеева, названная в честь известного писателя Александра Фадеева, который родился в Кимрах. Помимо волжских пейзажей жители и гости города могут полюбоваться здесь старинными памятниками архитектуры.

Всего от Тверской области на конкурс заявлено 47 проектов из 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек – это Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области