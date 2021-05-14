Вице-премьер Александр Новак и Губернатор Игорь Руденя провели совещание по газификации Тверской области

26 мая заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Губернатор Игорь Руденя провели в Правительстве Тверской области совещание о реализации Программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Участие в обсуждении приняли советник Президента РФ Владимир Васильев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. В режиме видеоконференцсвязи – заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, представили Минстроя и Минэнерго России, Федеральной антимонопольной службы.

«Наше совещание посвящено исполнению поручений Президента Владимира Путина. Первое – по ускорению газификации регионов. В Тверской области совместно с Газпромом реализуется программа до 2025 года. Второе поручение, которое озвучил Президент в Послании Федеральному Собранию – обеспечить подведение газа к границам участков домовладений без привлечения средств населения. Сроки довольно сжатые – до конца 2022 года. Сейчас работа в этом направлении идет полным ходом», – сказал Александр Новак.

«Программа газификации нашего региона стала одной из наиболее масштабных, и это не случайно, ведь Тверская область - самый крупный субъект Центрального федерального округа. До 2025 года нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов. Регион полностью готов к работе: заложено финансирование, определены параметры, подготовлена градостроительная документация», – отметил Игорь Руденя.

Александр Новак поддержал предложение главы региона о включении в программу газификации Удомельского городского и Лесного муниципального округов, ранее не вошедших в перечень территорий, где будут проведены работы по газификации. ПАО «Газпром» поручено проработать вопрос.

Сейчас главными направлениями газификации в Тверской области являются 10 районов области, куда еще не пришло голубое топливо. На юго-западе – Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке – Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Общий объём финансирования Программы газификации Тверской области составляет 23,5 млрд рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 15,9 млрд рублей, областного бюджета – 940 млн рублей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.

В этом году расширены областные меры поддержки по газификации домов и квартир льготных категорий граждан. Размер компенсации составляет 29 700 рублей при подключении дома, 9 900 рублей – квартиры.

Ранее в Торжке заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и Губернатор Тверской области Игорь Руденя дали старт новому этапу реализации инвестпроекта на заводе «Шелл». Мощности завода будут увеличены с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Также построят дополнительные складские помещения, расширят резервуарный парк, усовершенствуют объекты производственной инфраструктуры. Завершение работ планируется в 2023 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области