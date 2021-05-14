Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак и Губернатор Игорь Руденя обсудили реализацию программы газификации Тверской области

Губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили вопросы газификации Тверской области на встрече, которая состоялась в Правительстве Тверской области.

Александр Новак подчеркнул значимость газификации региона и выразил уверенность в успешной реализации программы в Верхневолжье.

«В Тверской области проведена очень большая работа по реализации Послания Президента России Владимира Путина, в том числе утверждена программа газификации. Правительство России готово поддерживать вас в этой работе, чтобы надежно обеспечивать жителей газом и реализовывать проекты для социально-экономического развития региона», – отметил Александр Новак.

«Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Тверской области. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье», – сказал Игорь Руденя.

В 2017 году в Тверской области впервые была принята единая программа газификации региона. В результате ее реализации на территории Тверской области построено свыше 535 километров газовых сетей, на природный газ переведено более 32 тысяч домовладений и квартир.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов России подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Общий объём финансирования программы составляет 23,5 млрд рублей.

Приоритетное значение имеет проведение голубого топлива в 10 негазифицированных северо-восточных и юго-западных территорий региона – Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. Работы начались в 2021-м году.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.

Пресс-служба Правительства Тверской области