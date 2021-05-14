Более 4100 школьников Тверской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности

Более 4100 школьников Тверской области приняли участие в пробном и основном турах Всероссийской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Это ученики с 1-го по 9-й классы.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, с основами предпринимательской деятельности подрастающего поколение необходимо знакомить со школьной скамьи. Это поможет ребятам определиться с будущей профессией, привлечь молодых людей в малый и средний бизнес.

В Верхневолжье участниками Олимпиады стали 2886 учеников начальной школы, 733 обучающихся в 5,6,7 классах, а также 484 ученика 8-9 классов.

Организаторы олимпиады поставили перед собой цель познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, правильного поведения для защиты от недобросовестных практик на финансовом рынке, повысить интерес школьников к изучению этих тем. Ребята решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

«Ориентируясь на итоги олимпиады, родители могут обратить внимание на то, какие темы для их ребенка понятны, а какие вызывают сложности, и поделиться своим опытом и своими идеями, например, как с выгодой использовать старые или уже ненужные вещи», — отметила Гаянэ Симонян, руководитель департамента разработки олимпиад «Учи.ру».

«Результаты олимпиады станут ориентиром для внесения изменений в наши программы повышения финансовой грамотности, планы онлайн-уроков, методические пособия для преподавателей», - подчеркнул руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Олимпиада проходила с 13 апреля по 17 мая 2021 года на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Всего мероприятие объединило более 800 тысяч школьников из всех регионов России.

Проект реализован образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.

Пресс-служба Правительства Тверской области