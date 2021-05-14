Инфляция в Верхневолжье идет напонижение.

В апреле годовая инфляция в Тверской области замедлилась на 0,6 п.п. и составила 5,5%. Её общий уровень снижался, и в Центральном федеральном округе и России в целом.

Замедление инфляции в области связано, в том числе, с нормализацией поставок и увеличением предложения импортных товаров. В целом рост цен на продовольственные товары в регионе замедлился до 5,4% с 7% в марте.

Например, на прилавках появилось много импортного свежего картофеля, спал ажиотажный спрос периода эпидемии на лимоны, чеснок ина любимую многими гречку.

Непродовольственная инфляция осталась стабильной, а прирост цен на услуги ускорился до 3,8% (месяцем раньше показатель составлял 3,1 %).

Что повлияло? Улучшается эпидемическая ситуация в регионе,идёт вакцинация. Это привело к снижению стоимости некоторых медицинских товаров - противокашлевых и обезболивающих препаратов, термометров и индивидуальных средств защиты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связанным с переходом на удалённый режим работы, рост цен на средства связи и персональные компьютерызамедлился.

Зато повышенный интереск приобретению жилья и обязательные вслед за такой покупкойремонтные и дизайнерские хлопоты продолжили поднимать стоимость строительных материалов.

В апреле производители продолжили устанавливать отпускные цены с учетом своих издержек. Так, ускорилось удорожание легковых автомобилей из-за ограниченного их предложения, связанного с нехваткойэлектронных комплектующих. Сотовыеоператоры пересмотрели тарифы, заложив в них расходы наобновление оборудования. Повысилась и стоимость комплектующих для бытовой техники, что повлияло наростстоимости услуг по её ремонту.

Стабилизация эпидемиологической ситуации и активность населения в посещении массовых и культурных мероприятий, привели к росту цен на билеты в кинотеатры. Ростом спроса можно объяснить и удорожание цен на билеты в поездах дальнего следования.

Подробнее о тенденциях и общей инфляционной картине в Тверской области можно узнать на региональной странице территориального подразделения сайта Банка России.