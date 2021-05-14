Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новаки Губернатор Игорь Руденя дали старт новому этапу реализации инвест проекта на заводе «Шелл» в Тверской области

26 мая в городе Торжке Тверской области дан старт новому этапу реализации инвестиционного проекта компании«Шелл»по производству смазочных материалов. В торжественном запускеработ по расширению завода приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, Губернатор Игорь Руденя, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев,советник Президента РФ Владимир Васильев. Участники мероприятия ознакомились с действующим производством, осмотрели цеха предприятия.

«Сегодняшний проект, который реализуется в Торжке, полностью соответствует стратегическим задачам и целям по развитию нашей перерабатывающей промышленности. Хочу сказать слова благодарности Правительству Тверской области, руководству компании «Шелл», которые реализуют совместный инвестиционный проект», - сказал Александр Новак.

«Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Сегодня компания «Шелл» вместе со своим дружным коллективом вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики.Благодарен Президенту РФ, Правительству РФ, руководству компании «Шелл» за возможность развивать новые производства, создавать новые проекты, готовить специалистов», - подчеркнул Игорь Руденя.

Решение о расширении производства в Торжке принято на основании успешного опыта эксплуатации завода и анализа перспектив продуктов «Шелл» на российском рынке и рынке ряда стран СНГ. Больше 80% смазочных материалов «Шелл», реализуемых на российском рынке, производятся сегодня в Торжке. Завод выпускает широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.

«Завод «Шелл» в Торжке является одним из наиболее современных предприятий в отрасли в России и лидером по большинству ключевых показателей эффективности, в том числе охране труда, среди других заводов «Шелл» в Европе. Мы надеемся, что расширение производства на заводе создаст дополнительный импульс для развития экономики Тверской области», -отметилгенеральный директор ООО «Шелл нефть»Сергей Стародубцев.

За счет повышения производительности технологического оборудования и оптимизации процесса производства мощности завода будут увеличены с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства. Завершение планируется в 2023 году.

«Я думаю, что это лучшая иллюстрация Послания Президента РФ –развитие экономики. Благодаря той политике, которая реализуется в стране, такому бизнесу, мы сегодня имеем этот замечательный объект и перспективу создания ещё одного, более современного, производства», - сказал Владимир Васильев.

В проекте заложено создание инновационно-промышленного парка, а также научно-образовательного кластера в сфере нефтепереработки на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Планируется обеспечить здесь подготовку высококвалифицированных специалистов для производств с последующим трудоустройством на современные рабочие места.

Завод «Шелл» в Торжке был введён в эксплуатацию в октябре 2012 года и стал первым подобным предприятием, построенным в России международной компанией. С первого дня работы завода все его сотрудники – граждане России. Более 95% сотрудников - жители Тверской области.

В настоящее время это один из самых крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе Верхневолжья.Со своей стороны Правительство региона оказывает всестороннее содействие концерну «Шелл» в реализации проекта.

За последние 5 лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей, создано 7 400 рабочих мест.

В настоящее время в инвестиционный портфель Тверской области входит более 80 проектов со сроками реализации до 2028 года. Объём инвестиций составляет более 145 млрд рублей, планируется к созданию свыше 15 тысяч новых рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области