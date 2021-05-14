В Твери откроют мемориальную доску в честь композитора, уроженца Верхневолжья Николая Николаевича Сидельникова

26 мая в Твери пройдут мероприятия в честь 91-летия со дня рождениявыдающегося композитора, уроженца тверского края Николая Николаевича Сидельникова. В 13:45 состоится открытие мемориальной доски в Тверском музыкальном колледже имени М. П. Мусоргского.

Губернатор Игорь Руденя считает – в Тверской области важно вести комплексную работупо сохранению памяти о выдающихся уроженцах Верхневолжья, внесших вклад в развитие страны.

Сегодня в областной академической филармониисостоится концертв честь композитора Николая Сидельникова. Событие также будет приурочено к дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Впервые на сцене в Твери прозвучит ораторий-реквием «Смерть поэта», которая была написана в 1976 году Николаем Сидельниковым.

Участие в концерте примут Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес», лауреат международных конкурсов АнастасияСидельникова(орган), народный артист РСФСР Леонид Кулагин.

Николай Сидельников родился в семье тверских музыкантов. В Твери находятся истоки творческого вдохновения композитора:здесь прошло его детство и юность – уже тогда Николай начал сочинять музыку. В Твери же молодой Николай Сидельников окончил фортепианное отделение Калининского музыкального училища.

Пресс-служба Правительства Тверской области