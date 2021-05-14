ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ОТХОДЯ ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА

В эти минуты на крупнейшем предприятии Конаковского района – Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе, который входит в группу компаний «АгроПромкомплектация», проходит массовая вакцинация сотрудников предприятия от COVID-19.



Вакцинация осуществляется двухвалентной отечественной вакциной «Спутник-V», что называется, без отрыва от производства. Сегодня вакцинируют тех, кто пришел впервые, но, помимо этого, будут дни, когда прививают и второй раз. Кроме того, привиться можно в дмитровогорской сельской поликлинике.

А сейчас идет вакцинация на производстве. Врач Конаковской ЦРБ Ольга Прусак опрашивает желающих, измеряет давление и температуру, интересуется противопоказаниями и наличием хронических заболеваний, заполняет анкету. В день в среднем таким образом планируется прививать по 50-70 человек. По всем предприятиям эта цифра должна составить в районе трех тысяч. И очень хочется верить, что благодаря таким вот массовым «мероприятиям здоровья», в Конаковском районе число вакцинированных от «короны» стремительно вырастет, раньше других в области (а, может быть и в России) возникнет коллективный иммунитет и коронавирусная инфекция будет нам не страшна!



Подготовила Людмила КИКАЛО. Фото автора.