Тверскую область в конкурсе «Российское дерево года» представит старейший в Твери дуб

29-метровый Царский дуб, который растет в парке Воксал Твери, заявлен от Верхневолжья на конкурсе «Российское дерево года». Проголосовать за него можно на сайте www.rosdrevo.ru до 1 августа. По итогам голосования за номинантов будет определено главное дерево страны, которое представит Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года».

Сегодня в Тверской области проводится системная работа по сохранению одного из главных богатств региона - лесов. В рамках национального проекта «Экология» проводятся мероприятия по лесовосстановлению.

Среди номинантов также Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Дуб Пугачева, Веденская липа, Сосна острова влюбленных, Тургеневский дуб, кедр «Шесть братьев», Печорский патриарх, Тополь графа Панина и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящие статус «Памятник живой природы».

За время существования Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» было получено около 900 заявок для включения деревьев в Национальный реестр. 216 из них получили статус «Дерево — памятник живой природы».

В настоящее время 20 деревьев в Тверской области включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, 8 деревьям присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020) и Древний платан из Дагестана (2021) получили бронзу.

Пресс-служба Правительства Тверской области