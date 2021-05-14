В Тверской области представили отчет об исполнении регионального бюджета в 2020 году

Отчёт об исполнении областного бюджета Тверской области в 2020 году рассмотрен 25 мая на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В прошедшем году в связи с реализацией мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции существенно возросла нагрузка на финансово-бюджетную систему области. Благодаря поддержке регионов со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительства РФ в Тверской области на обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий, модернизацию здравоохранения, поддержку экономики и граждан было направлено более 8 миллиардов рублей», – сказал Игорь Руденя.

При этом, как подчеркнул Губернатор, в развитии финансово-бюджетной системы Тверской области сохранилась положительная динамика. Рост собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил порядка 10% по сравнению с 2019-м (это более 5 млрд рублей).

Возросли поступления по всем основным видам налогов, что свидетельствует об эффективности мер поддержки экономики на федеральном и региональном уровне.

Средства выделялись по трем направлениям: «Новое качество жизни» (по нему реализуется 13 государственных программ), «Инновационное развитие и модернизация экономики» (6 госпрограмм), «Эффективное государство» (9 госпрограмм). На реализацию 9 национальных проектов в 2020 году направлено 10,9 млрд рублей.

Обеспечено финансирование в необходимом объеме новых мер поддержки семей, многодетных родителей: на приобретение транспорта, предоставление школьной формы, поощрение многодетных отцов. Кроме того, дополнительные федеральные средства регион получил на организацию бесплатного питания учеников начальных классов, выплаты учителям за классное руководство.

В целом рост финансирования «детского бюджета» в Тверской области по отношению к 2017 году составил 6,2 млрд рублей.

В 2020-м были продолжены закупки нового медицинского оборудования – более 3 тыс. единиц, капитальные ремонты больниц и поликлиник, детских садов и школ. Создавались центры «Точка роста», вводились новые места в образовании, закупался транспорт для подвоза детей в школы.

Не остались в стороне и проекты в сфере культуры и спорта. Оснащены 78 муниципальных ДК, открыт новый виртуальный концертный зал, оборудованы площадки ГТО. Регион также развивает сеть МФЦ – в прошлом году открыты 4 филиала, отремонтированы 7.

В рамках Адресной инвестиционной программы введены объекты в ЖКХ, туризме, дорожном строительстве, образовании, здравоохранении и спорте, активизирована работа по сохранению культурного наследия Верхневолжья.

В дорожной сфере главным событием года стало внедрение новой модели пассажирских перевозок. Только в 2020 году автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли 52 миллиона пассажиров.

Среди других ключевых проектов – расселение граждан из аварийного фонда, поддержка сельхозпроизводителей, промышленности и малого бизнеса, реализация проектов благоустройства в муниципалитетах и программы поддержки местных инициатив, празднование 75-летия Великой Победы.

Как отметили эксперты, в Тверской области продолжает снижаться долговая нагрузка, в том числе расходы на обслуживание госдолга. Благодаря этому был повышен кредитный рейтинг региона по национальной шкале с ВВВ+ в 2019 году до А- в 2020-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области