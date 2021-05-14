В Тверской области пройдут Пушкинские чтения

26 мая в 16.00 в музее А.С. Пушкина в Торжке пройдут Пушкинские чтения. В этом году они посвящены 50-летию туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

«Наш долг – хранить богатое духовное наследие и великую русскую культуру, которые объединяют народ, вызывают чувство гордости за нашу любимую Родину», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники Пушкинских чтений «Мифы и легенды «Пушкинского кольца Верхневолжья» узнают об истоках маршрута, его современном состоянии, получат ответы на вопрос «Бывал ли Пушкин в «Старом доме» на Ямской, в Грузинах?

Чтения будут проходить по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 71. Вход свободный.

Мероприятие проводится в рамках «Недели литературы и искусства», приуроченной ко дню рождения поэта. 222-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина будет отмечаться 6 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области