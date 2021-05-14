В Тверской области построят дополнительно 7 новых домов для переселения граждан из аварийного жилья

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В Тверской области для переселения граждан из аварийного жилья в муниципальных образованиях построят дополнительно 7 новых многоквартирных домов. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 25 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.
Действующая Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья была запущена в 2019-м. Она продолжает работу по сокращению аварийного жилищного фонда, которая велась с 2016 года.
«Это не просто программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и активное участие региона в увеличении качественных квадратных метров жилья для населения Тверской области», – считает Игорь Руденя.
Новые дома будут построены в городах Торжке, Андреаполе, Бежецке, Кашине, посёлках Селижарово и Орша Калининского района, деревне Хорошево Ржевского района. Участки под строительство уже подобраны. Предполагается, что новые многоквартирные дома будут сданы в 2022 и 2023 годах.
С введением в эксплуатацию этих домов в новое благоустроенное жильё смогут переехать порядка 800 человек из более 300 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 12,7 тыс. кв.метров.
Всего до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5000 человек.
По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области в 2019–2020 годах в благоустроенное жильё переехали 403 человека. Это жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе расселено 8 631 человек.