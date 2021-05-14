На развитие здравоохраненияТверской области в 2021 году направят дополнительно более 2,4 млрд рублей

Более чем на 2,4 млрд рублей увеличено финансирование государственной программы«Здравоохранение Тверской области»в 2021 году. Из них порядка 2,2 млрд рублей – средства федерального бюджета, 228,3млн рублей – регионального. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 25 маяпровёл Губернатор Игорь Руденя.

Дополнительные средства из федерального бюджета направят на финансирование фонда обязательного медицинского страхования, приобретение лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, поставку оборудования и лекарств для борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и информатизацию. Также средства предусмотрены на строительство детской областной больницы в Твери и укрепление материально-технической базы инфекционных госпиталей.

Средства регионального бюджета пойдутна приобретение лекарств для льготных категорий граждан, приобретение оборудования для учреждения здравоохранения региона, развитие материально-технической базы детских поликлиник.

Кроме того, на заседании утвержден объем финансирования государственной программы«Здравоохранение Тверской области» на 2025 год. Консолидированный бюджет составит порядка 11,7 млрд рублей, 928 млн из которых заложены па строительство нового здания Бежецкой центральной районной больницы.

Пресс-служба Правительства Тверской области