В Тверской области пройдёт XXII Волжский Крестный ход

29 мая в Тверской области начнётся XXII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. В нём примут участие духовенство, православные верующие, гости тверского региона.

«Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа», -считает Губернатор Игорь Руденя.

Крестный ход по традиции начнется от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. В этот день здесь пройдёт божественная литургия, чин малого водоосвящения, концерт.

Участниками концертной программе станут творческие коллективы из Тверской области и Москвы, в том числе мужской хор «Пересвет» и ансамбль колокольной музыки «Колокола России».

С 29 по 31 мая Крестный ход будет проходить по территории Осташковского городского округа, включая посещение паломниками монастыря Нило-Столобенская пустынь и Житенного монастыря. Далее участники направятся в Селижаровский муниципальный округ, Ржев и Зубцов. Затем Крестный ход встретят в Старицком Успенском монастыре, 3 и 4 июня – в Твери, Калининском и Конаковском районах, 5 июня – в Дубне Московской области и городе Кимры. С 6 по 8 июня крестный ход будет проходить в Кашинском городском округе и Калязинском районе.

Заключительным мероприятием Волжского Крестного хода станет традиционный межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», участие в котором примут коллективы и исполнители из Тверской, Ярославской, Московской областей и города Москвы. Фестиваль проводится в регионе с 1998 года. Площадкой проведения станет Калязин.

История Волжского Крестного хода берёт начало с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник.

В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Волжский Крестный ход был посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Юбилейный XX Волжский Крестный ход в 2018 году охватил 24 муниципалитета региона и объединил сразу три памятные даты: 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летие со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

В 2019 году крестный ход прошёл в честь 200-летия обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

В 2020 году ввиду эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.

Пресс-служба Правительства Тверской области