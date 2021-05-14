Юлия Саранова приняла участие в предварительном голосовании «Единой России»

25 мая руководитель регионального штаба акции #Мывместе Юлия Саранова, ранее заявившая о своем желании участвовать в предварительном голосовании «Единой России» (в Государственную думу по 179-му округу и по списку), приняла участие в праймериз. Она предпочла проголосовать онлайн, ведь это очень удобный способ сделать свой выбор.

На сайте предварительного голосования Pg.er.ru представлен список кандидатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Тверской области. Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь или создать аккаунт на портале Госуслуг. Примечательно, что можно отдать свой голос в пользу не одного кандидата, а нескольких. Юлия Саранова воспользовалась этим и поддержала нескольких кандидатов.

«Я рада, что сегодня смогла поддержать своих коллег, с которыми мы уже несколько лет работаем сообща. Проголосовать очень удобно. Есть несколько дней для того, чтобы найти время и сделать свой выбор в онлайн-режиме», - отметила Юлия Саранова.

В беседе с журналистами она подчеркнула, что предварительное голосование дает возможность выбора, возможность повлиять на будущее своего города и района. Поэтому важно, чтобы в нем приняло как можно большее число жителей Тверской области. В этом случае на выборы всех уровней в сентябре этого года выдвинутся достойные кандидаты.

«Единая Россия» взяла курс на обновление партии, привлечение в ее ряды тех, кто уже пользуется авторитетом у граждан и тех, кто еще только хочет сделать первые шаги в политике. Состав участников предварительного голосования показывает, что появилось много новых лиц, в том числе молодых. Юлия Саранова считает, что эта тенденция повлияет и на итоги сентябрьских выборов.

«На мой взгляд, есть вектор на обновление – в виде тех новых людей, которые идут в политику. Думаю, что таких новых людей стало достаточно много. Голосуя сейчас, выражая свою позицию, мы создаем будущие изменения, - сказала Юлия Саранова.

Напомним, что проголосовать онлайн можно на сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru с 24 по 30 мая. Чтобы стать выборщиком, нужно до 28 мая зарегистрироваться на этом сайте.

В Тверской области созданы необходимые условия и для тех, кто решит голосовать привычным способом на участках 30 мая. Помещения для голосования будут открыты в соотношении 20% от участковых избирательных комиссий по всей области, всего это 253 участка. Работать они будут с 8 утра до 8 вечера.

Информационный центр

регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования