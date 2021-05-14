Порядка 5900 вакансий создано на предприятиях Тверской области для трудоустройства подростков во время летних каникул

В Тверской области летом 2021 года подработать и получить практические навыки на предприятиях региона смогут порядка 5900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Вопрос занятости ребят в период каникул обсуждался на заседании областного Правительства 25 мая, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона», – отметил Игорь Руденя.

Подростки в летнее время могут найти подработку по таким специальностям, как помощник менеджера, специалист по продажам, почтальон, рабочий зеленого хозяйства, швея, помощник дизайнера, регистратор, вожатый, помощник официанта, повара и прочее.

Рабочие места для подростков созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях – ОАО «Тверской полиграфический комбинат», ООО «Заволжский мясокомбинат», АО «ДСК», ООО «СтепТрейд», АО «Агрофирма Дмитрова гора», ФГУП «Почта России», ООО «ИПК Парето-принт», ЗАО «Тверские узоры», АО «Вышневолоцкий леспромхоз» и другие.

Самое большое количество предложений трудоустройства в период летних каникул предлагают в Твери, Конаковском районе, Вышневолоцком городском округе, городах Ржев, Торжок и Кимры.

В Тверской области для стимулирования трудоустройства подростков по инициативе Губернатора Игоря Рудени введена компенсация части затрат на их заработную плату.

Работодатели, которые возьмут на работу ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возместят 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 млн рублей.

Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 792 рубля).

По итогам 2020 года Верхневолжье заняло третье место среди субъектов ЦФО по доле трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет. В регионе временную работу получили более 5,3 тысячи ребят, из которых свыше 61% были трудоустроены в сфере образования, 11,8% – в сфере культуры, спорта и досуга. Кроме того, школьники смогли получить свой первый опыт работы в таких отраслях, как жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальное управление, сельское хозяйство, рекламная деятельность и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области