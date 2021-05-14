Ирина Степанова: «Привиться нужно обязательно»

Председатель Думы Пеновского муниципального округа Ирина Степанова прошла вакцинацию от коронавируса и рекомендует сделать прививку всем жителям Верхневолжья.

«Шла на вакцинацию с мыслю, что привиться нужно обязательно. Лучше перетерпеть день-два побочные действия, чем по-настоящему переболеть и бояться тяжелых осложнений. С радостью для себя отметила, что оба этапа прививки перенесла легко, абсолютно без последствий. Считаю, что вакцинация – это самый эффективный способ защиты от COVID-19, рекомендую пройти её каждому жителю нашего округа и всей Тверской области», – говорит Ирина Степанова.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 127 099 человек – это 86,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 119 895 вакцинированных гражданах.

В Твери наиболее активно вакцинация идет в Центре им. В.П. Аваева, где привито более 8600 человек, городской больнице №7 (свыше 7700 человек) и городской больнице №1 (свыше 6800 человек). В районах в тройке лидеров по количеству привитых жителей – Вышневолоцкая центральная районная больница (привито более 6200 человек), Калининская ЦРБ (более 5400 человек), Торжокская ЦРБ (более 5100 человек).

Прививку можно сделать в 54 пунктах на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров. Запись ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. На прививку можно записаться и в МФЦ.