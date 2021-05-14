В Тверской области в День библиотек пройдут экскурсии, лекции и выставки для читателей

27 мая будет отмечаться общероссийский День библиотек. Праздник приурочен к 200-летию со дня основания первой государственной общедоступной библиотеки России, ныне носящей имя Российской национальной.

Сегодня в Тверской области библиотечные организации вновь приобретают статус культурных центров в городах и поселениях. В регионе

закупается оборудование для сохранения и реставрации библиотечных фондов, планируется к созданию три модельные муниципальные библиотеки, реализуется программа по обеспечению доступа муниципальных библиотек к Интернету.

«Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это тоже часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдалённых районах и сельской местности», — считает Губернатор Игорь Руденя.

К празднику в библиотеках региона проводятся различные мероприятия. Программу для своих читателей предлагает Тверская областная библиотека им. А.М. Горького.

В рамках экскурсии «По лабиринтам книгохранения» все желающие смогут посетить сокровенные уголки библиотеки, куда в обычные дни читателям нет входа. Они узнают об истории возникновения Тверской публичной библиотеки, о редких книгах в фонде учреждения.

Состоится экскурсия «Библиотека в пространстве города». Это прогулка по адресам библиотеки с 1860 по 1954 год. Жители и гости Твери смогут совершить путешествие от последнего неизменного адреса библиотеки на Свободном переулке д. 28 до первого места её размещения в здании губернского правления, ныне администрации города Твери на площади Ленина.

27 мая в Горьковке пройдут акции «День возвращенной книги» и «Запишись в библиотеку – сегодня!», лекция «Душа музыкальной жизни Твери».

Будут работать книжные и художественные выставки. На выставке живописи Михаила Стоячко (г. Калязин) «Русская провинция» представлены пейзажи и натюрморты в манере традиционной русской академической школы живописи. Выставка документальной и художественной фотографии из фонда фотоклуба и агентства ТАСС «Ты помнишь, товарищ…» приурочена ко Дню Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области