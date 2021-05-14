Дороги к медицинским учреждениям Тверской области отремонтируют в 2021 году по национальному проекту

В Верхневолжье в нормативное состояние приведут дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, медицинским центрам региона. Отремонтировать подъезды к учреждениям здравоохранения поручал Губернатор Игорь Руденя. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В 2021 году отремонтируют 259 км региональных автодорог, по которым можно проехать к центральным районным больницам. Это Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

В Твери это 13 улиц общей протяженностью 10,8 км, работы на которых также пройдут в рамках нацпроекта. Это улицы Рыбацкая, Терещенко, Виноградова, 2-я Красной Слободы, Ржевская, Двор Пролетарки, Арсения Степанова, 3-я и 7-я Интернациональная, Ильи Касьянова, Комсомольский проспект, Татарский переулок, 4-й переулок Пески. Эти улицы ведут к Детской областной клинической больнице, отделениям областного кардиодиспансера, родильному дому №2, городской поликлинике № 8, городской детской больнице №2, клинической больнице РЖД, поликлинике 1586-го военного госпиталя.

Помимо этого, в 2021 году в рамках областной программы ремонта в надлежащее состояние приведут проезды и пешеходные дорожки на территории учреждений здравоохранения региона. В списке первоочередных объектов – больницы Твери и межрайонные медицинские организации.

Дорожный сезон на территории Верхневолжья стартовал в апреле.

Пресс-служба Правительства Тверской области