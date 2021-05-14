Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 39 075 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 46 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 127 099 человек, за последние сутки – 778 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 717 091, в том числе за последние сутки их проведено 1300.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 713 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 642 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

996 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 540

Конаковский район 3030

Ржев 2288

Вышневолоцкий городской округ 2215

Калининский район 1726

Торжок 1634

Кимры 1642

Бологовский район 1058

Нелидовский городской округ 903

Бежецкий район 879

Лихославльский район 850

Осташковский городской округ 848

Кашинский городской округ 845

Старицкий район 847

Калязинский район 831

Торопецкий район 750

Максатихинский район 629

Весьегонский муниципальный округ 627

Западнодвинский муниципальный округ 576

Андреапольский муниципальный округ 534

Торжокский район 508

Кувшиновский район 436

Оленинский муниципальный округ 422

Зубцовский район 400

Рамешковский район 390

Спировский район 362

Ржевский район 334

Сонковский район 297

ЗАТО Озёрный 299

Селижаровский муниципальный округ 275

Кимрский район 270

Фировский район 229

Краснохолмский муниципальный округ 222

Бельский район 216

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 152

Пеновский муниципальный округ 133

Молоковский район 130

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 84

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области