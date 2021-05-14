Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 39 075 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 46 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 127 099 человек, за последние сутки – 778 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 717 091, в том числе за последние сутки их проведено 1300.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 713 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 642 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
996 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 540
Конаковский район 3030
Ржев 2288
Вышневолоцкий городской округ 2215
Калининский район 1726
Торжок 1634
Кимры 1642
Бологовский район 1058
Нелидовский городской округ 903
Бежецкий район 879
Лихославльский район 850
Осташковский городской округ 848
Кашинский городской округ 845
Старицкий район 847
Калязинский район 831
Торопецкий район 750
Максатихинский район 629
Весьегонский муниципальный округ 627
Западнодвинский муниципальный округ 576
Андреапольский муниципальный округ 534
Торжокский район 508
Кувшиновский район 436
Оленинский муниципальный округ 422
Зубцовский район 400
Рамешковский район 390
Спировский район 362
Ржевский район 334
Сонковский район 297
ЗАТО Озёрный 299
Селижаровский муниципальный округ 275
Кимрский район 270
Фировский район 229
Краснохолмский муниципальный округ 222
Бельский район 216
Лесной муниципальный округ 158
Кесовогорский район 152
Пеновский муниципальный округ 133
Молоковский район 130
Жарковский район 114
Сандовский муниципальный округ 84
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области