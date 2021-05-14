ВАКЦИНИРУЮТСЯ ПЕДАГОГИ

Учителя Конаковской средней школы № 7 г. Конаково Валентина Андреевна Подкина и Леонтий Борисович Асланбеков недавно сделали прививку от коронавируса.

- Лучше привиться, чем жить под угрозой заражения. Сделали прививки вместе с семьей. Все прошло благополучно! Будем жить, работать и радоваться жизни!!! – утверждают они.

Еще один педагог той же школы - Валентина Васильевна Ефимова также делится своими впечатлениями от перенесенной вакцинации:

- Я сделала прививку, потому что нужно быть здоровой, чтобы планировать дела и жить полной жизнью. У меня медицинский отвод от всех прививок, но я все равно рискнула и сделала себе вакцину от ковида. Прививка прошла нормально, все по стандарту, каких-то неприятных последствий не случилось. На лето смело планирую отпуск.

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В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 66821 житель старше 60 лет – 56% от общего числа вакцинированных.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 126 118 человек – это 87,9 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 22 мая, привито 444 человека. В федеральный регистр внесена информация о 118 852 вакцинированных гражданах.

В регионе увеличено количество прививочных пунктов, где желающие могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Открыть в преддверии летнего сезона дополнительные, доступные для жителей кабинеты поручал региональному Минздраву Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области прививку можно сделать в 54 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений и крупных торговых центров.