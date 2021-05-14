Семь городов Тверской области станут участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Проекты рассмотрены 24 мая на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул одну из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья. Кроме того, благоустроенные пространства становятся новыми центрами роста малого и среднего бизнеса, точками привлечения туристов и молодежи.

В этом году Верхневолжье на конкурсе представят города Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Кувшиново, Ржев, Торжок, Удомля.

Город Торжок в категории «Исторические поселения» заявил благоустройство улицы Студенческая. Здесь планируют создать современное пространство с интерактивными зонами и объектами.

В категории «Малые города» Ржев представил планы по созданию комфортных условий отдыха в парке Подпольщиков и на набережной с образовательными и развлекательными площадками. Город Кимры планирует благоустроить пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого. На территории появится ряд объектов, в том числе площадка с качелями и фонтаном.

В Вышнем Волочке планируют развивать «Городской сад» у Цнинского канала – проект получил название «Волонеция» (Вышний Волочек – Русская Венеция). В Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Веницианова. В Кувшиново приведут в порядок Комсомольский парк, где ранее располагался усадебный дом Ю.М. Кувшиновой, в Кашине – набережную реки Кашинка, где создадут объекты, отсылающие к истории территории.

Общий объем федеральной поддержки в случае победы всех проектов на конкурсе составит 440 млн рублей. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.

Игорь Руденя подчеркнул – руководителям муниципалитетов необходимо обеспечить своевременную подготовку проектной документации, контролировать качество работ и сроки выполнения.

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку

получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса. В этом году работы ведутся в шести городах: Калязин, Бежецк, Конаково, Осташков, Нелидово и Торопец.

В Калязине заявлено благоустройство набережной и спуска к колокольне Николаевского собора. 20 мая планы были представлены Губернатору Игорю Рудене в ходе рабочей поездки главы региона в муниципалитет. Также за счет областных средств ведется реставрация колокольни.

В Осташкове в этом году благоустраивают набережную, в Нелидово – площадь Ленина и улицу Горького, в Торопце заявлена реновация улицы Советской и территории Базарной площади, в Конаково – благоустройство городской набережной, в Бежецке – городского сада.

Пресс-служба Правительства Тверской области