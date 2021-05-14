Школьница из Тверской области вошла в пятерку лучших чтецов по итогам Всероссийского финала конкурса «Живая классика»

В Международном детском центре «Артек» назвали лучших чтецов страны на Всероссийском финале конкурса «Живая классика». Из 2,5 миллиона участников в пятерку лучших вошла Акулина Павлова из Западной Двины Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя в числе приоритетных направлений для тверского региона считает поддержку творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в раскрытии талантов, реализации молодежных инициатив.

6 и 7 мая в Тверской области прошел региональный этап конкурса «Живая классика», который стал одним из мероприятий Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. По его итогам Верхневолжье на Всероссийском финале представила Акулина Павлова.

В финале конкурса школьница поразила жюри проникновенным чтением отрывка рассказа Надежды Тэффи «О нежности».

«Я не в первый раз участвую в «Живой классике», но настолько далеко зашла впервые, – рассказала Акулина. – Я сначала не поверила, когда объявили мое имя, не сразу поняла, что победила. Я очень рада!»

Выступление девушки получило высокую оценку членов жюри, в состав которого вошли известные российские деятели. Ребят приветствовал народный артист России, режиссер, актер Александр Михайлов.

«Определить, что такое талант, мне очень трудно. Если идут мурашки по коже, выросли крылья, если удалось возвыситься и пролететь над «серостью» – вот это и есть мастер художественного слова. Здесь я это увидел», – поделился впечатлением от выступления финалистов Александр Михайлов.

Сейчас Акулина Павлова готовится к Международному суперфиналу конкурса, который пройдет 19 июня в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На празднике чтения ребятам предстоит сразиться в декламации прозы уже не между собой, а с профессиональными артистами, звездами театра и кино.

Видеоверсию финала можно посмотреть в социальных сетях «Живой классики», трансляцию поддержали ВКонтакте и Одноклассники.

В 2020-2021 годах проходит десятый, юбилейный сезон конкурса юных чтецов. За эти годы в нем приняли участие миллионы детей из 85 регионов страны, к конкурсу присоединились 80 стран мира. Событие поддержали Министерство Просвещения РФ, Фонд президентских грантов, ГК «Норникель» и ГК «Просвещение», Министерство цифровых технологий.

«Живая классика» и ВКонтакте также объявили челлендж для участников Всероссийского и Международного конкурса и всех желающих. Чтобы принять в нем участие, необходимо снять ролик с чтением любимого прозаического отрывка из книги и выложить его в Клипах ВКонтакте с хештегом #Живаяклассика. Победителей объявят 19 июня на суперфинале «Живой классики».

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/youngreaders.ru/ ,

https://www.instagram.com/live_classics/, https://www.youtube.com/user/Youngreaders1



Пресс-служба Правительства Тверской области