Организацию трудовой занятости подростков в летний период рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

Организация трудовой занятости подростков в летний период 2021 года станет ключевым вопросом заседания Правительства Тверской области 25 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2020 году были трудоустроены более 5000 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, показатель сохранен на уровне 2019 года. В этом году всем подросткам, желающим получить работу на летний период, также предоставят такую возможность.

«Обеспечение временной занятости подростков – это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. Сегодняшние подростки – наш кадровый резерв. Необходимо уже сегодня готовить их к работе в реальном секторе экономики, привлекать к труду, в том числе на высокотехнологичных предприятиях», – считает Игорь Руденя.

Также в повестку заседания Правительства включен отчёт об исполнении областного бюджета Тверской области в 2020-м году.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы по развитию здравоохранения, реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, поддержки аграриев и лесопромышленников.

Пресс-служба Правительства Тверской области